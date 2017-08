LIFT cargo bike è l’idea per chi vuole trasformare la propria bici

LIFT cargo bike può essere la soluzione per chi, prendendo confidenza con la bicicletta come vero mezzo di trasporto alternativo, decide di fare a meno dell'automobile e di affidarsi completamente alle due ruote per la maggior parte degli spostamenti. Anche per fare la spesa. In questo caso una semplice bici potrebbe non bastare per tutto il carico della spesa. Questo è uno dei classici motivi per cui alcuni ciclisti decidono di investire il loro denaro nell'acquisto di una cargo bike. Una scelta importante sia per l'ingombro del mezzo sia per il costo di questi modelli.