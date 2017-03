I luoghi del cuore 2017, l’Italia che amiamo di più

Tutti speciali, anche se in modi diversi: sono i 10 luoghi classificatisi tra i più amati da chi ha votato per "I luoghi del cuore", da ormai 8 anni l'appuntamento di rito per tutti coloro che amano il territorio, l'arte e la natura del nostro paese. Un'occasione per scoprire perle a volte poco note o per salvaguardare meraviglie in pericolo. Un viaggio che lascia senza fiato. Invalid Gallery

Il podio de I luoghi del cuore 2017 del FAI

Il castello e parco di Sammezzano

Complesso di Santa Croce

Grotte del Caglieron