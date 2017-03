Mario Cucinella. Il valore estetico deriva dall’aspetto etico

Parlando di case del futuro, nessuno meglio di un architetto di fama internazionale come Mario Cucinella può illustrarci l’abitare ideale, nel segno delle più alte aspirazioni alla bellezza e alla sostenibilità. Architetto, fondatore di Building Green Futures, organizzazione no-profit che promuove lo sviluppo sostenibile attraverso l’architettura green e la rigenerazione urbana, Cucinella ha anche stilato le Guidelines Sustainable Solutions. Design, Construction, Dismantling and Reuse, linee guida per l’adozione di soluzioni sostenibili delle strutture per Expo 2015. Il suo studio MCA –Mario Cucinella Architects- ha sede a Bologna e Parigi, dove abbiamo avuto l’occasione di approfondire la sua visione della casa, delle regole da seguire, della sua professione, dell’etica e della bellezza.

In evidenza: la casa di Mario Cucinella a Bologna, in un'ex-officina © Giovanni De Sandre