M-Kopa. Il kit a basso costo che porta energia (pulita) nelle aree più povere dell’Africa

Portare l'elettricità e la rete nelle aree più povere e rurali dell'Africa orientale, ad un prezzo pari ad un abbonamento telefonico. È quanto fa la M-Kopa – M sta per “mobile”, Kopa per “in prestito” - società con sede a Nairobi, che dal 2012 ha già portato l'energia a 200 mila famiglie in Kenya, Tanzania e Uganda.

Il kit in uso. © M-Kopa

All'interno di uno dei punti vendita. © M-Kopa

Il kit fornisce la luce nelle case. © M-Kopa