Neil Young: il nuovo disco è contro Monsanto

Un disco ad alto contenuto politico, sociale, ecologico: l’uscita di The Monsanto years è prevista per il 16 giugno, ma il titolo del nuovo album di Neil Young parla chiaro. Da anni in prima linea per sensibilizzare i suoi fan e l’opinione pubblica sulle tematiche ambientali e di agricoltura sostenibile e dopo essersi messo contro i colossi del petrolio in Canada, ora è la volta del gigante chimico leader nello sviluppo di sementi geneticamente modificati e pesticidi. Il rocker canadese aveva menzionato The Monsanto years per la prima volta a gennaio, durante un’intervista rilasciata all’executive editor di Rolling Stone Nathan Brackett il quale, dal canto suo, aveva pensato a uno scherzo. Invece è tutto verissimo e l’ufficializzazione dell’uscita è arrivata anche dal profilo ufficiale facebook di Young.

The Monsanto Years are here and we are living them. Monsanto is the poster-child for what is wrong with corporate... Posted by Neil Young on Venerdì 24 aprile 2015

Immagine di copertina: Matt Furman for The Wall Street Journal