Chi è Noam Chomsky, il fondatore della teoria generativista

Ebreo americano di origine russa, Noam Chomsky è nato a Filadelfia nel 1928. Ha studiato filosofia e matematica all'Università di Pennsylvania, specializzandosi poi in linguistica sotto la guida di Zellig S. Harris e Roman Jakobson. Ha rivoluzionato gli studi linguistici con la teoria generativista, di cui è fondatore e caposcuola, che ha avuto fondamentali ricadute nell'ambito della ricerca psicologica, logica, filosofica. E' stato insignito di numerosi riconoscimenti da parte di molte università e attualmente insegna nel Department of Linguistic and Philosophy del Massachusetts Institute of Technology (MIT).

La scelta politica di Noam Chomsky