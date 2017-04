Olio filtrato e olio non filtrato, differenze, proprietà e conservazione

Sin dall’antichità, dalla spremitura delle olive si ottiene una parte solida (la sansa) ed una parte liquida composta da olio e acqua vegetale. La successiva separazione dell’olio dall’acqua, fino a un secolo fa, avveniva per decantazione naturale poiché questi due elementi sono immiscibili, ovvero non mescolabili tra loro. Con lo sviluppo della tecnologia, attualmente la separazione dell’olio dall’acqua si ottiene istantaneamente mediante un separatore centrifugo. Anche dopo questa operazione, oggi come in passato, l’olio conserva un aspetto torbido più o meno intenso, dato dalla permanenza di acqua residua sotto forma di minuscole goccioline assieme a micro particelle di polpa di oliva in sospensione. La filtrazione si effettua per eliminare dall’olio proprio queste piccole impurità, che trasmettono al consumatore un senso di integralità e di artigianalità ma che tendono a depositarsi sul fondo della bottiglia, accorciando i tempi di conservazione dell’olio. La filtrazione è dunque uno dei passaggi fondamentali per la buona conservazione del prodotto fino al momento del consumo.

Perché filtrare l’olio è importante

Come avviene la filtrazione

Olio filtrato oppure olio non filtrato