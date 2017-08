Nei Paesi Bassi ci sono troppe bici. Ecco come stanno risolvendo il problema

Sembra quasi impensabile (per noi). Ma nei Paesi Bassi ci sono troppe biciclette, tanto che queste occupano ormai non solo i parcheggi dedicati, ma gli spazi pubblici delle maggiori città. Per questo la Dutch cycling embassy, associazione a partecipazione pubblico privata che lavora nella pianificazione della mobilità danese, sta collaborando con le ferrovie olandesi per promuovere Ov-fiets, un nuovo servizio di bike sharing integrato con il trasporto pubblico. La ricetta? Costi del servizio bassi, molte stazioni per il noleggio, abbonamenti integrati col trasporto pubblico e flessibilità nel noleggio.