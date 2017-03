Esiste un legame tra l’uso di pesticidi e l’autismo

Quando una donna incinta vive o frequenta una zona dove sono stati irrorati pesticidi è più facile che dia alla luce un figlio affetto da autismo. E’ quanto emerge da una ricerca dell’Università Davis in California pubblicata sulla rivista Environmental Health Perspectives. Studi precedenti avevano già evidenziato che i pesticidi, se assunti nel periodo neonatale e nella prima infanzia, possono alterare la funzionalità e lo sviluppo dei sistemi nervoso, immunitario, endocrino e dell’apparato riproduttivo. E che le madri in allettamento dovrebbero evitare di consumare cibi con residui di tali sostanze, perché passano nel latte materno. L’Epa, Environmental Protection Agency, dalla fine del 2001 ha vietato negli Stati Uniti l'uso domestico del clorpirifos, un insetticida organofosfato le cui molecole furono rintracciate in tutti i campioni d’aria prelevati nelle abitazioni così come nel 70 per cento dei campioni di sangue prelevati a neomamme e neonati in sala parto, dimostrando che il pesticida poteva facilmente attraversare la placenta.