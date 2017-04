Pet detective, come ritrovare un cane o un gatto smarrito

Due geniali imprenditori italiani con la passione degli animali hanno portato in Italia la professione del pet detective: Andrea Granelli – che è anche un educatore cinofilo – e Dario Maffioli. È nata così a Bergamo Pet Detective, la prima organizzazione italiana che agisce a livello operativo per il ritrovamento di animali smarriti, scappati o rubati in tutta la penisola. Nel nostro paese vengono denunciati ogni anno più di 300mila smarrimenti. Senza contare, poi, i casi relativi a cani e gatti scomparsi, animali rubati da auto in sosta, giardini privati, appartamenti e ville. Pet Detective, solo nell’ultimo anno, ha trattato oltre 1.200 casi, con una percentuale di successo davvero altissima che si avvicina all'80 per cento se l’agenzia viene contattata entro le 48 ore dall’evento e raggiunge il 70 per cento se passa un lasso di tempo più lungo.

Come lavora figura del pet detective

Quando il detective è a quattro zampe