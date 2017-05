La ciclabile del lago di Garda è tra le più belle e panoramiche d’Europa

Cento milioni di euro per 140 chilometri in cinque anni: questa la scommessa italiana per realizzare la pista ciclabile del lago di Garda, una delle più suggestive di tutta Europa. L'anello ciclabile del Garda sarà anche un percorso pedonale: per questo la larghezza della pista sarà di 2,5 metri. Il progetto “Garda by Bike” ha come obiettivo il collegamento con alcuni dei percorsi ciclopedonali esistenti sulle sponde del lago, nonché con la Ciclovia del Sole Eurovelo 7 a Lazise con e la Ciclovia VenTo-dorsale cicloturistica del Po Eurovelo 8, per costruire quanto prima una rete ciclabile nazionale di oltre mille chilometri.

La pista ciclabile del Lago di Garda farà innamorare i turisti

Le ricadute economiche sul territorio dell'anello ciclabile "Garda by bike"