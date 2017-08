Le piste ciclabili del Regno Unito fanno risparmiare 1 milione di sterline al giorno

Sono cifre astronomiche quelle presentate da Sunstrans, associazione inglese che gestisce il National Cycle Network, ovvero il sistema di piste ciclabili inglese: 7 miliardi di sterline in 20 anni, il che significa circa 1 milione di sterline al mese. Benefici in termini di salute dei cittadini in primis.

Piste ciclabili e salute, un legame evidente

Non solo Uk. Il caso olandese

La campagna "Anch'io vado al lavoro in bicicletta!" di Fiab