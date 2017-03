Qi, energia universale

Il Qi, la cui "essenza" è energia, esiste in ogni cosa come collegamento tra materia e spirito: questa funzione di connessione ed equilibrio causa potenti influenze energetiche le quali, se perturbate, possono avere influenze negative; su tali influenze si può agire sia in termini distruttivi, sia con pratiche di riequilibrio.

Tra terra e cielo

Qi e feng shui