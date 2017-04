Quasi metà del cibo del mondo, un miliardo e mezzo di tonnellate, finisce in pattumiera

Lo spreco di cibo - dal residuo in campo alla produzione e distribuzione allo spreco domestico - vale nel mondo circa 2.000 miliardi di euro. In Italia lo spreco domestico vale lo 0,5% del nostro Pil, oltre 8 miliardi di euro. Da un terzo a quasi metà del cibo, che potrebbe sfamare qualcuno, va invece in pattumiera.

Quanto cibo si spreca nel mondo

Quanto cibo si spreca in Europa

Quanto cibo si spreca in Italia