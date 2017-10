Renault Twizy, libellula elettrica

Renault Twizy : questa futuribile citycar è il tassello più originale della nuova gamma a zero emissioni di Renault. Che, come ha ricordato ai microfoni di LifeGate Radio Jacques Bousquet, numero uno di Renault Italia "va sulla strada di una mobilità sostenibile per tutti, rendendo l'auto elettrica disponibile e accessibile alla più ampia clientela possibile".ù Pare che la nuova vetturetta d'Oltralpe richiami l'ecologia già a partire dall'aspetto, con quelle sue portiere che si aprono a libellula. E sfida la Smart con le caratteristiche di uno scooter (agilità, due posti di fila, ripresa e facilità di parcheggio) abbinate a quelle di un'automobile (sicurezza e protezione dalle intemperie). 100% elettrica, design avveniristico, andrà incontro sia ai giovani sensibili alla mobilità sostenibile (per la versione Twizy 45, infatti, non servirà avere la patente) sia agli adulti con il piglio avant-green (per loro Twizy 75, che necessita di patente e raggiunge i 75 km/h). L'autonomia si aggirerà sui 100 km. Il modello definitivo, commercializzato a partire dalla metà di quest'anno, sarà probabilmente dotato di un sistema satellitare e di tutti i più avanzati dispositivi per la connettività e i player mp3. Luci. Sembra un'auto manifesto, per chi non vuole passare inosservato e intende ricordare a tutti la differenza tra un veicolo normale e uno ecologico. Esibisce un set di fari dal disegno originale e a led, una grande vetrata frontale e una forma che richiama nella sua interezza il logo romboidale Renault. Ombre. Secondo le indiscrezioni rilasciate da Eric Diemert, direttore della "Gamme Design Renault Sport Technologies", durante l'ultimo Salone di Parigi, il prezzo potrebbe avvicinarsi agli 8000 euro, più l'affitto delle batterie (80 euro al mese). Prezzo non alto, ma neanche basso rispetto agli scooteroni e alle utilitarie low-cost.