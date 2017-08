San Francisco punta sulle piste ciclabili rialzate (e non solo)

San Francisco è la prima città degli Stati Uniti a sperimentare la pista ciclabile rialzata su Market Street, una via molto trafficata anche dalle biciclette. Il contatore di ciclisti ha infatti visto incrementare progressivamente le due ruote festeggiando a fine 2015 il milione di passaggi. La ciclabile rialzata ha creato un dibattito circa l'opportunità di fare piste non completamente separate dalla carreggiata. Secondo i detrattori la pista, leggermente rialzata tra l'asfalto e il marciapiede, non garantirebbe il contrasto del parcheggio selvaggio.