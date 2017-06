Quanta energia c’è nel mare della Sardegna

“In Sardegna [il mare] si sente sempre, a cento e cento chilometri dalle coste, che splende nell’aria da ogni lato”, scriveva Elio Vittorini. La natura incontaminata che si svela, le montagne che piegano verso le coste svelando scenari mozzafiato, una cultura antica frutto di una storia per alcuni versi ancora misteriosa ma soprattutto il mare: ecco la ricchezza di quest’isola a cui da oggi si aggiunge un altro tassello. Uno studio Enea ha infatti rilevato come in Sardegna si trovi la più grande fonte di energia rinnovabile del Mediterraneo. Sfruttando il moto ondoso e le maree, si potrebbe fornire energia pulita a moltissime famiglie e cambiare completamente la composizione del mix energetico nel nostro Paese.

Il nordovest della Sardegna: un giacimento di energia

Il mare, fonte di sostentamento, di scambio e ora di energia

L’energia dal mare: la nuova sfida delle rinnovabili

Energia dal mare, occupazione e opportunità per le piccole isole