Scegli energia pulita: uno dei gesti dell’Interdependence Day Ubi – LifeGate

Gli equilibri ecologici del pianeta, le relazioni sociali e la vita interiore degli individui sono mutualmente connessi. Il potere armonizzante della compassione può favorire una trasformazione che diventa la base per la soluzione dei più intricati, urgenti, attuali problemi globali. Sempre a partire dal gesto individuale, dalle scelte di ognuno di noi. Umanità e natura, società umana e universo interiore sono interconnessi intimamente, e per questo la forza di ognuno di noi è il motore per cambiare in meglio. Ogni cosa.

Scegli energia pulita: un gesto per l'Interdependence Day

Il 2016 è diventato l’anno più caldo della storia della meteorologia. Battendo,

I 15 anni più caldi dell’ultimo secolo e mezzo si registrano negli ultimi venti. Con agosto 2016, si sono registrati i 16 mesi consecutivi più caldi della storia del meteo.