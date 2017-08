Il solare e l’eolico sono più convenienti dei combustibili fossili

Non si arresta la competitività economica delle rinnovabili rispetto ai combustibili fossili. Quello che anni fa poteva sembrare un miraggio, oggi è realtà. Ad affermarlo l’ultima ricerca di Bloomberg new energy finance (Bnef) che considera il costo di produzione dell’elettricità (Levelized cost of electricity, Lcoe) relativo alla seconda metà del 2015, sulla base di migliaia di dati relativi a progetti sparsi in tutto il mondo. Per il calcolo del Lcoe sono stati valutati i costi di finanziamento, di realizzazione, di attività e manutenzione di un impianto.

eolico su terraferma è sceso da 85 dollari a 83 dollari a livello globale

è sceso da 85 dollari a 83 dollari a livello globale solare fotovoltaico è calato da 129 dollari a 122 dollari

è calato da 129 dollari a 122 dollari eolico in mare sebbene i costi stiano diminuendo più lentamente rispetto all’eolico onshore, è passato da 176 dollari a 174 dollari, e resta comunque più costoso rispetto ai combustibili fossili.

Il carbone è cresciuto in Europa da 82 dollari a 105, in America da 66 dollari a 75 dollari e nell’Asia Pacifica da 68 dollari a 73 dollari.

è cresciuto in Europa da 82 dollari a 105, in America da 66 dollari a 75 dollari e nell’Asia Pacifica da 68 dollari a 73 dollari. Gli impianti a ciclo combinato alimentati a gas naturale sono passati da 103 dollari a 118 dollari nell’aerea EMEA , così come in altre regioni raggiungendo gli 83 dollari in America e i 93 dollari nell’Asia Pacifica.