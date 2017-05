Sulla strada del tartufo nel mantovano, in bicicletta

Novembre è il periodo giusto per gustare il tartufo in una delle tante specialità culinarie italiane che questo tubero arricchisce e il consiglio migliore è di farlo durante le sagre organizzate nei luoghi dove si raccoglie, così segnaliamo la strada del tartufo nel mantovano, da percorrere in bicicletta. Un'ottima occasione per mangiare bene, visitare borghi tipici e fare esercizio fisico.

Il tartufo bianco e il suo territorio

La strada del tartufo: le tappe