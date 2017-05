Il Gran giro del Chianti: su e giù nel Chianti in bicicletta

Non stupisce che un vino così pregiato nasca in un territorio tanto meraviglioso: parliamo del Chianti, quell'area collinare della Toscana, caratterizzata da una piccola catena montuosa che separa le città di Firenze e Siena. Borghi, castagni, cipressi, vigne e morbide colline che se percorse in bicicletta sono capaci di regalare emozioni e paesaggi senza eguali. Gli itinerari possibili per attraversare il Chianti sono molti, di varia difficoltà, su strade asfaltate o bianche ma tutti partono o arrivano in località che offrono gioia per gli occhi e il palato.

Il Chianti in bicicletta

Il Gran Giro del Chianti

Aspettando l'Eroica 2017