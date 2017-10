Syd Barrett: arriva il nuovo documentario “Have you got it?”

La data di pubblicazione è prevista entro la fine del 2015, ma il nuovo documentario sulla vita e la carriera di Syd Barrett, il “diamante pazzo” dei Pink Floyd, potrebbe essere distribuito nelle sale o direttamente in home video già alla fine di questa estate. Scomparso il 7 luglio 2006, dopo aver vissuto un trentennio in isolamento, Syd Barrett aveva fondato i Pink Floyd insieme al bassista Roger Waters, il batterista Nick Mason e il tastierista Rick Wright nel 1965, per ritirarsi poi dalla band e dedicarsi a una breve carriera solista solo tre anni dopo, nel 1968.

Ha un'essenza intima che gli altri lavori su Syd Barrett non sono stati in grado di catturare.