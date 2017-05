Talassoterapia, quando il mare è fonte di salute

L’ambiente marino è uno straordinario concentrato di elementi benefici. Ciò ha spinto alcuni medici a sviluppare un metodo di cura naturale basato proprio sulle caratteristiche climatiche e organolettiche del mare. Il medico francese Louis-Eugène Bagot fu tra i primi in Europa ad aprire un istituto di talassoterapia a Roscoff, in Bretagna. Era il 1899. Da allora, sono stati creati numerosi centri in altre zone e numerosi ne sono sorti anche in Italia. Cosa rende così valida la talassoterapia?

L’acqua di mare

Le alghe marine

I fanghi marini

L’aria marina