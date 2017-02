Terra cruda, il materiale da costruzione più antico, ecologico e naturale

La terra cruda è il materiale da costruzione più antico, il più ecologico e sostenibile, presente da tempo immemorabile in tutta la storia dell’architettura: un composto di argilla e inerti naturali lasciato semplicemente a essiccare all’aria, senza bisogno di cottura, che non richiede energia primaria nella produzione. Oggi la terra cruda conosce una nuova vita, per le sue qualità versatili ed estetiche che rispondono a valori e gusto contemporanei e trovano una perfetta applicazione nelle superfici e i trattamenti murali degli interni delle case.

Terra cruda, una storia antica

La materia

Produzione a basso impatto

I colori e le texture