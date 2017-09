“La sostenibilità significa competitività”, torna il Premio Bilancio Sociale

Si terrà il 27 novembre, a Milano, la quarta edizione del Premio Biblioteca Bilancio Sociale, promosso dal primo centro di archiviazione e divulgazione sulla rendicontazione di sostenibilità per offrire un palcoscenico alle aziende virtuose e per condividere storie ed esperienze. Le iscrizioni, gratuite e da effettuare direttamente sul sito, sono aperte fino al 9 ottobre. Se il 2016 ha visto vincitrice Costa Crociere, il premio 2017 (con partner LifeGate) sarà diviso in due categorie (grandi aziende e Pmi), e saranno assegnate anche 4 menzioni speciali (Identità e visione, Impegno sociale, Stakeholder e Ambiente). Durante la giornata di premiazione interverranno, tra gli altri, Enea Roveda, amministratore delegato LifeGate, don Walter Magnoni, responsabile Pastorale sociale e lavoro Diocesi di Milano, Francesca Fiore, capo Ufficio controlli societari e tutela diritti dei soci Consob, Ermete Realacci, presidente commissione Ambiente e Territorio alla Camera.

Sostenibilità, un valore per tutti