“Cara Trenitalia, tratta le biciclette come i cani!”

Cara Trenitalia, "ti chiediamo di mostrarci un segno di riconoscenza e di attenzione, ti preghiamo di trattarci come i cani!". Così scrive in una lettera inviata all'azienda italiana dei trasporti ferroviari Sara Poluzzi, la cicloattivista che si è già resa nota per aver fatto ripristinare da Trenitalia l'abbonamento bici più treno in Emilia Romagna, chiedendolo anche per le altre regioni con una petizione, ottenendo decine di migliaia di firme. La lettera dal tono ironico chiede di migliorare l'esperienza di chi decide di prendere il treno portando con sé la propria bicicletta. Viene descritta la difficoltà nel comprendere su quali treni, tra regionali e interregionali, sia possibile portare la bici al seguito mentre sull'Alta Velocità risulta esclusa questa possibilità.

"Bicycle on S-train" di [email protected] Commons (mail) - Opera propria. Con licenza CC BY-SA 3.0 tramite Wikimedia Commons

L'immagine di testa è dell'utente Qr189 di Wikipedia sotto licenza Creative Commons 3.0