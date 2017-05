Le turbine eoliche più grandi al mondo iniziano a produrre energia

Nelle acque davanti a Liverpool, nel Regno Unito, le turbine eoliche più grandi al mondo hanno iniziato a girare e produrre elettricità. Il parco eolico offshore è quello di Burbo Bank, che conta 32 aerogeneratori della potenza di 8 megawatt (MW) l’uno, per un totale di 256 MW, alti 195 metri, con pale lunghe 80 metri. Le turbine sono firmate MHI Vestas, una società nata nel 2014 dalla partnership tra Mitsubishi e Vestas, e sono state installate dalla società danese Dong Energy. L’impianto è una joint venture tra Dong Energy (50%) e i suoi partner Pka (25%) e Kirkbi A/S, società del Gruppo Lego (25%). Il progetto, primo al mondo con aerogeneratori di questa potenza, rappresenta non solo un record, ma anche una svolta a livello mondiale perché segna un cambio di passo nella costruzione di impianti offshore.

Le turbine da record

Meglio poche turbine ma potenti