Il viaggio ciclo-gastronomico mediterraneo dell’italiano Tom Cooks

Un viaggio in bici da Lisbona a Istanbul, alla ricerca delle ricette tradizionali dei Paesi visitati sul Mar Mediterraneo. Un'originale avventura affrontata Tommaso Gagliardi, in arte Tom Cooks (in italiano diventa "Tommaso cucina") senza aver realizzato alcun particolare allenamento per percorrere undicimila chilometri di pedalate sulle coste del Mediterraneo.

Il senso del viaggio in bici da Lisbona a Istanbul di Tom Cooks

Chi è Tommaso Gagliardi e come ha affrontato il viaggio in bici da Lisbona a Istanbul