Ambiente, quei 16 miliardi di sussidi dannosi che fanno riflettere

Nel 2016 l’Italia ha versato sussidi dannosi per l’ambiente per un importo pari a 16 miliardi di euro. Non è una ong ambientalista a denunciarlo ma lo stesso ministero dell’Ambiente ad ammetterlo in un documento pubblicato a fine febbraio con l’eloquente titolo Catalogo dei sussidi ambientali favorevoli e dei sussidi ambientali dannosi 2016. I tecnici del ministero sono infatti andati a spulciare l’insieme delle misure approvate dal nostro paese per mantenere i prezzi per i consumatori al di sotto dei livelli di mercato o quelli per i produttori al di sopra dei livelli di mercato o ancora per ridurre i costi sia per i produttori e che per i consumatori. Ecco cosa hanno scoperto.

Nella jungla dei sussidi di Stato

Sussidi dannosi, le fonti fossili fanno il pieno

Sussidi favorevoli, il fotovoltaico in testa

Un’operazione di trasparenza che ha a cuore gli accordi di Parigi

Difficilmente raggiungeremo gli obiettivi dell’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, se non procederemo a un’eliminazione dei sussidi alle fonti fossili nei nostri Paesi.