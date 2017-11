Perché la biodiversità è a rischio, anche in Italia

Camosci, lupi e farfalle. Ci sono anche loro tra il made in Italy migliore. E possiamo andare fieri delle politiche di conservazione e gestione di questi animali messe in campo negli ultimi anni nel nostro Paese. E’ questo il dato che emerge dal dossier di Legambiente pubblicato per la Giornata mondiale della biodiversità che si celebra il 22 maggio, con un’analisi sullo stato della tutela della biodiversità in Italia.

Il lupo è tornato, ma non è fuori pericolo

Ci vuole un piano per la biodiversità

Biodiversità a rischio in Italia

Le 22 specie a rischio in Italia