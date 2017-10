Anche le compagnie assicurative possono (e devono) agire contro i cambiamenti climatici

I cambiamenti climatici sono un rischio per il pianeta, per la biodiversità, ma anche per l’economia. Le compagnie assicurative, le cui attività si fondano proprio sui rischi, non possono ignorarlo. Si è parlato anche di questo alla Settimana SRI, in cui è stato presentato il report “Finanza sostenibile e cambiamento climatico” che dedica un intero capitolo alle conseguenze del riscaldamento globale sul mercato assicurativo.

Quali sono i problemi delle compagnie assicurative

L’innovazione è legata alla sostenibilità

Cosa fare per chi non si può permettere le assicurazioni

Dopo il microcredito, le micro-assicurazioni

In Italia non ci tuteliamo ancora abbastanza

Foto in apertura © Vanessa Casey / EyeEm