Geotermico – Il calore della terra per riscaldare le case

E' opinione comune che il geotermico sia legato a condizioni specifici del territorio, come i geysers o i campi geotermici di Lardarelle e Travale in Toscana. In realtà la temperatura della terra aumenta con la profondità indipendentemente dal luogo. Si tratta di applicare un tipo di impianto adeguato per portare questo calore in superficie e sfruttarlo. Un sistema che si sta diffondendo sempre di più è quello di portare il calore accumulato nel terreno con una pompa di calore all'interno delle case, come riscaldamento. Una volta fatto l'impianto, si dispone di una fonte energetica inesauribile e a costo zero, a parte l'energia elettrica per attivare la pompa. Se poi si installa un pannello fotovoltaico per alimentare la pompa, si arriva a costo e emissioni zero. Ci sono tre sistemi per far lavorare la pompa di calore. "Acqua-acqua": significa che la pompa di calore prende l'energia termica dall'acqua, come un lago, un fiume o una fonte sotterranea. Il secondo ?acqua? indica che il calore viene distribuito in casa tramite l'acqua, nei radiatori o nel riscaldamento a pavimento. "Aria-acqua": il primo, "aria", significa che l'energia termica viene presa dall'aria. Attenzione, l'aria contiene energia termica anche se la sua temperatura è sottozero, solo a ? 272 gradi non dà più energia. Naturalmente se prende l'energia ad esempio a -10 gradi il rendimento della pompa di calore si abbassa e bisogna farla andare più veloce, con un maggior uso di energia elettrica, perché la pompa di calore funziona con l'elettricità. "Terra-acqua": "terra" sta ad indicare che l'energia termica viene presa dalla terra, tramite una trivellazione che naturalmente ha un costo. A una pompa di calore possono allacciarsi più unità abitative. Il concetto basilare è: più edifici si allacciano allo stesso sistema, più si dividono i costi della pompa (la cui grandezza dev' essere scelta in base al numero degli usufruitori) e più si risparmia, nel caso "terra-acqua", sui costi di trivellazione per la sonda che viene mandata sotto terra a 30/50 metri, dove si hanno temperature costanti. Differenze, vantaggi e svantaggi tra pompa di calore aria-acqua e terra-acqua: "Aria-acqua" costa meno della "terra-acqua" perché non è necessario trivellare la terra, ma non può essere impiegato in alta montagna dove le temperature sotto zero perdurano per troppo tempo. E' adatta in zone con temperature non troppo rigide, con temperature minime di - 4/5 gradi per al massimo due mesi all'anno. "Terra-acqua" ha costi più alti perché è collegata a una trivellazione della terra. Nel caso che c'è un grande strato di roccia sotto la superficie del terreno, al posto della trivellazione vengono messi dei tubi sotto terra, in orizontale (sotto il livello di congelamento del terreno che è di circa 1.5-2 metri sotto terra). Così la pompa prende l'aria a temperature costante da qui. I tempi di ammortamento dei costi di una pompa di calore per una casa unifamiliare sono 10-15 anni, più è alto il prezzo del petrolio, più veloce è l?ammortamento. La manutenzione del riscaldamento con pompa di calore è minima e va fatta circa ogni due anni, la canna fumaria e la caldaia non servono. Questo sistema di riscaldamento a emissioni zero si sta sviluppando molto rapidamente nei paesi oltralpe. Nella sola Svizzera nel 2003 sono state messe sonde per una lunghezza totale di 410'000m, un valore record. Tomaso Parente