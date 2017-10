Theresa May potrebbe riaprire la caccia alla volpe in Inghilterra e Galles

Un manipolo di aristocratici agghindati di tutto punto che si aggira a cavallo tra i boschi suonando corni a perdifiato, al seguito di una muta di cani, per uccidere una volpe, affermando il proprio status sociale sulla pelle di un animale. Questa dovrebbe essere un’immagine antiquata, cartolina di un mondo che non c’è più, non dovrebbe esserci più spazio nel presente per l’uccisione di animali per hobby. E invece questa immagine rischia di tornare presto di stretta attualità, il premier inglese Theresa May si è infatti dichiarato favorevole alla caccia alla volpe, aprendo ad una sua possibile riapertura in Inghilterra e Galles.

Ritorno al passato

Sorride la lobby venatoria

Gli inglesi non ci stanno