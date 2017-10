Bellezza

La vera bellezza, dopo tutto, sta nella purezza di cuore. Mahatma Gandhi ____________________________________________________________ La bellezza del corpo e del viso umani svanisce per sempre nel corso della nostra vita, ma la loro evanescenza dà loro solo un nuovo fascino. Sigmund Freud ____________________________________________________________ Alli ambiziosi, che non si contentano del benefizio della vita, né della bellezza del mondo, è dato per penitenzia che lor medesimi strazino essa vita, e che non possegghino la utilità e la bellezza del mondo. Leonardo da Vinci ____________________________________________________________ Perche' un'opera sia veramente bella, bisogna che l'autore vi dimentichi se stesso, e mi permetta di dimenticarlo. Francois Fenelon ____________________________________________________________ Solo da quando amo. La vita è bella; solo da quando amo so di vivere. Theodor Korner