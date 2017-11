Una stagione affascinante l'autunno per molti motivi. Mentre le foglie cominciano a cambiare colore e a cadere, creando atmosfere dai colori unici, alcuni animali si risvegliano e con il loro verso comunicano l’inizio della stagione del corteggiamento: il bramito dei cervi maschi è un suono inconfondibile e sempre più guide escursionistiche e parchi organizzano gite ad hoc per riuscire a percepire questo richiamo. Un'esperienza unica da vivere nelle più belle zone montuose italiane.

per avvistare i cervi maschi scontrarsi tra loro e le sei-sette femmine che solitamente assistono alla battaglia. I prossimi appuntamenti sono previsti per sabato 14 e domenica 15; sabato 21 e domenica 22. L’(così si chiama l'appuntamento) viene organizzato nell’area faunistica di Pezzo (frazione di Ponte di Legno) nel Parco nazionale dello Stelvio

Invece in, nei pressi di Riale, in Piemonte, il 13 e 14 ottobre le guide escursionistiche organizzano itinerari serali per scorgere i cervi nei loro rituali amorosi. L'appuntamento è presso il centro di fondo di Riale alle 16:30, l'escursione dura circa tre ore e c'è la possibilità di pernottare in loco e di proseguire poi la mattina seguente l'esplorazione della valle. Per informazioni chiamare il 348 6022824.