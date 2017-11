Diego Parassole. La comicità? Per me è uno strumento per lanciare un messaggio

Metti un comico a scuola e otterrai una giornata piena di risate che fanno bene alla salute e che fanno scattare riflessioni inaspettate, ma per nulla casuali. È il risultato dell’idea di portare lo spettacolo comico “Che bio ce la mandi buona!” di Diego Parassole nelle scuole, come l’Istituto tecnico statale Giulio Natta di Milano dove a novembre decine di studenti hanno potuto riflettere su temi quali l’adozione di stili di vita sani. Come la prevenzione dell’obesità e di altre patologie collegate che rappresentano una spesa crescente per la salute dei cittadini e per la sanità pubblica. L’idea è nata grazie al progetto di ricerca europeo Pegaso, fit for future perché, per prevenire, è fondamentale conoscere e sapere e coinvolgere i ragazzi nel momento in cui iniziano a poter fare scelte alimentari (e non solo) autonome. Dopo lo spettacolo, più che apprezzato da studenti e docenti, abbiamo fatto una conversazione con Parassole per capire quanto sia importante far “ridere in modo sostenibile”.