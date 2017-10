Estratto di semi di pompelmo: antimicrobico naturale

L'estratto di semi di pompelmo (ESP) è una sostanza naturale estratta dal seme di pompelmo e agisce come antimicrobico ad ampio spettro, non tossico. E' disponibile nelle erboristerie sotto forma di capsule o come concentrato liquido, solitamente diluito in glicerina vegetale. L'ESP possiede tutti e dieci gli attributi che dovrebbe possedere un antimicrobico: - è ad ampio spettro; - è potente ed efficace; - non è tossico e non deprime il sistema immunitario; - non ha alcun effetto negativo sulla flora batterica; - è ampiamente documentato e testato, oltre 80 laboratori hanno testato e studiato la sicurezza dell'ESP e circa 15.000 medici lo utilizzano regolarmente; - è naturale, perché consiste esclusivamente di sostanze botaniche naturalmente presenti nel pompelmo e nella glicerina vegetale; - è ipoallergenico; - è biodegradabile, per il beneficio del paziente e dell'ambiente; - è compatibile con altre terapie e trattamenti naturali; - ha un prezzo accessibile, perché ne bastano poche gocce e il prodotto dura molto a lungo anche se aperto. L'ESP può essere utilizzato per via interna specialmente in caso di: - infiammazioni croniche, che rispecchiano un indebolimento del sistema immunitario; - malattie da raffreddamento, come il raffreddore e l'influenza; - infezioni gastro-intestinali, tra cui le più comuni sono diarrea con dolori allo stomaco, nausea e vomito; in particolare l'ESP è molto efficace contro la dissenteria e le infezioni gastro-intestinali delle latitudini calde, e si presta ad essere un utile compagno di viaggio quando ci si reca in paesi esotici con scarso livello di igiene; - gastriti e ulcere; - candida albicans e altre infezioni fungine; l'ESP si è rivelato un alleato formidabile nel vincere infezioni anche croniche e nel disintossicare il corpo da altri germi che solitamente si accompagnano alla candida. Per via esterna è invece d'aiuto soprattutto nei seguenti casi: - infezione al tratto genitale - parassitosi - allergie - herpes alla bocca, afte, alitosi - mal di gola e tonsilliti - acne, foruncoli e macchie della pelle - forfora - verruche e funghi della pelle, eczemi e punture d'insetti. Inoltre si può usare in casa per la disinfezione degli utensili di cucina, dei biberon, per la pulizia degli spazzolini da denti, etc... e in viaggio per la disinfezione di frutta e verdura. L'estratto di semi di pompelmo è dunque un prezioso dono di natura, che può aiutarci a vivere meglio, anche se per ritrovare uno stato di salute effettivo e duraturo occorre agire contemporaneamente su livelli diversi, purificando l'organismo, imparando tecniche di rilassamento, evitando fonti di intossicazione e seguendo regole alimentari e di vita corrette. Anna Poletti

Bibliografia: Le virtù terapeutiche del seme di pompelmo, Tecniche Nuove.