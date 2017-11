Greenpeace, il riciclo non basta per chiudere il cerchio della moda

È da tempo che si sente parlare dell'esigenza di ridurre l'impatto di una delle industrie più inquinanti al mondo, quella della moda, convertendola in un'economia circolare e responsabile. Eppure, secondo il report Fashion at the crossroads pubblicato da Greenpeace, le strategie adottate finora non hanno ancora prodotto risultati efficaci in termini ambientali: tanto le imprese quanto le istituzioni stanno concentrando la maggior parte dei loro sforzi sul riciclo dei rifiuti in plastica provenienti da altri settori industriali.

Perché il solo riciclo non è la chiave del successo

Le soluzioni di Greenpeace per una moda più circolare