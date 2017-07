L’outdoor secondo Norrøna. Duraturo, riciclato ed etico

Capi più durevoli, che si possano riparare. Realizzati con alte percentuali di fibre plastiche riciclate e con fibre naturali certificate. È questa in breve la filosofia di Norrøna, marchio norvegese di abbigliamento outdoor. Un cambio di rotta implementato nel 2014, ma presente da sempre nell'idea aziendale del gruppo, in particolare impiegando materiali a basso impatto ambientale come il cotone biologico e il poliestere riciclato.

Nato per durare

Norrøna, trasparenza in tutta la filiera

Meno sostanze chimiche e ricerca per soluzioni a lungo termine