Milano, Bologna, Venezia. Le smart city italiane del 2016

105 indicatori presi in analisi per scattare la fotografia delle smart city italiane: è ICity Rate 2016, l’indagine del Forum Pubblica Amministrazione che ogni anno dal 2012 stila la classifica delle città italiane nel percorso verso città più intelligenti, ovvero più vicine ai bisogni dei cittadini, più inclusive, più vivibili. Una città è intelligente, e dunque può chiamarsi smart city, se c’è anche verde, accoglienza, legalità e gestione condivisa degli spazi pubblici. Questa la nuova tesi alla base dell’indagine che traccia un interessante panorama delle città d’Italia. Con tante conferme e, soprattutto, tante sfide per il futuro.

​ICity Rate 2016, la pubblicazione del Rapporto

Una città è davvero smart se è capace di gestire l’accoglienza degli immigrati (indicatori people), offrire spazi per la creatività giovanile (living) e mantenere bassi gli indici di corruzione e criminalità (legality). Una città smart, dunque, si configura sempre più come una città del benessere economico e tecnologico ma anche sociale, solidale e sostenibile.

Quali sono allora le smart city italiane del 2016

Sette temi: economia, living, ambiente, persone, mobilità, governance e legalità

Economia : e-commerce, FabLab, attrattività dei finanziamenti, generazione di imprese.

: e-commerce, FabLab, attrattività dei finanziamenti, generazione di imprese. Qualità della vita : sofferenza economica, co-working, attrattività urbana.

: sofferenza economica, co-working, attrattività urbana. Ambiente : reti per la sostenibilità, spazi comuni

: reti per la sostenibilità, spazi comuni Capitale sociale : accoglienza, migrazione intellettuale, accessibilità scolastica

: accoglienza, migrazione intellettuale, accessibilità scolastica Mobilità : fruibilità ferroviaria, bike sharing

: fruibilità ferroviaria, bike sharing Governance : numero di servizi spid attivati, governance verde, governance della smart city, diffusione di pagoPA

: numero di servizi spid attivati, governance verde, governance della smart city, diffusione di pagoPA Legalità: criminalità organizzata e mafiosa, illegalità commerciale, riciclaggio, omicidi volontari.

Le novità introdotte nel report del 2016

Milano come smart city

Bologna come smart city

Venezia come smart city

Le altre città italiane nel rapporto ICityRate