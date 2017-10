Il riposo rigeneratore di corpo e mente

Come un rito rigeneratore che ci prepara a vivere un parte importante della nostra vita. Deepak Chopra, il famoso medico indiano, pioniere della medicina integrata, considera il riposo uno dei punti essenziali del suo programma di ringiovanimento ("Grow Younger, live Longer" Harmony Books, New York. C'è il riposo consapevole, quello che sperimentiamo durante la meditazione dove la mente è quieta ma sveglia, e c'è il riposo di un sonno profondo e rigenerante. In entrambi il cuore rallenta i battiti, la pressione sanguigna si normalizza, consumiamo meno ossigeno, respiriamo più lentamente, calano i livelli di adrenalina, noradrenalina e cortisolo (gli ormoni dello stress) e le funzioni immunitarie migliorano. "Dopo un sonno profondo ti senti energetico, sveglio e vibrante", scrive Chopra, "mentre se ti svegli stanco e senza entusiasmo significa che il riposo non è stato efficace". Ecco quindi come prepararsi a rigenerare in sei-otto ore il nostro organismo e la nostra mente: