Keith Haring a Milano: l’arte dai temi profondi che “arriva” a tutti

Iconico, spesso associato al mondo della pubblicità e al suo linguaggio, Keith Haring è considerato da molti un artista dalla produzione “semplice”. In realtà uno dei suoi scopi, forse il principale, era quello di rendere accessibili a tutti temi sociali profondi grazie ad arte dal forte impatto: immediata. Un risultato al quale è arrivato anche grazie a una complessa ricerca. La mostra Keith Haring, About art a Milano vuole mettere in luce questo aspetto dal 21 febbraio al 18 giugno a Palazzo Reale.

La genialità dell’arte leggera di Keith Haring a Milano

Dalla vita di Keith Haring alla sua arte