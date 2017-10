Morrissey sempre più schierato contro la corrida

Abbiamo più volte parlato di Morrissey e delle sue crociate animaliste: vegetariano dall'età di undici anni, ha sempre esternato e ribadito la propria scelta etica senza mezzi termini, cercando proseliti anche fra i suoi fan. Fervido sostenitore e attivista di Peta, l'organizzazione internazionale per il sostegno dei diritti degli animali, da qualche mese nel suo negozio online sono disponibili t-shirt con stampe dal messaggio piuttosto minaccioso ("Be kind to animals or I'll kill you - Morrissey"). Una battaglia che ha particolarmente fatto sua è quella per l'abolizione della corrida: nell'album World Peace Is None of Your Business, il suo ultimo disco uscito lo scorso luglio, in più di una traccia Morrissey manifesta apertamente il suo disappunto nei confronti della violenza sugli animali (in I'm not a man canta: "Non mangerei mai un animale. E non distruggerei mai il pianeta in cui mi trovo. Per chi mi avete preso? Per un uomo?"), ma in una in particolare - The Bullfighter Dies - gioisce per la morte di un torero durante una corrida, quasi a voler presagire quello che è successo realmente qualche giorno fa.