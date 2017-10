Il picnic all’aperto, una lunga storia di gusto e natura

Il picnic all'aperto è una pratica che ha alle spalle una tradizione molto antica, vissuta un tempo con una solennità e un fasto ormai lontani dalla nostra concezione attuale. Anche noi però possiamo ridare dignità alle nostre colazioni sull'erba, senza per questo indugiare eccessivamente in preparativi laboriosi e... poco pratici. Un ferragosto all'aria aperta, con un minimo di organizzazione strategica e di fantasia, non avrà a a che invidiare ad una tavola fastosamente imbandita se non vantare, al contrario, la freschezza e la spensieratezza che la natura infonde generosamente. L'attrezzatura indispensabile al picnic prevede piatti, tovaglioli e bicchieri di carta, possibilmente da riciclare. Da non dimenticare apribottiglie e cavatappi; borse e contenitori termici si riveleranno ovviamente indispensabili. Ma veniamo al menù. Cosa possiamo mettere nel nostro cestino? Una generosa serie di verdure fresche (pomodori, sedano, carote, cetrioli, ma anche fette di melone o cubetti di cocomero) già puliti e solo da tagliare (all'ultimo momento!) saranno un'ottima occasione per iniziare il pasto senza appesantire. La verdura cruda infatti prepara lo stomaco alla digestione, rinfresca e ci rifornisce di vitamine e sali minerali, ancora più preziosi nella calda stagione. Un cereale lessato (riso, orzo, farro) unito a verdure di tutti i tipi ed eventualmente, se se ne garantisce la conservazione, piccoli pesci tipo gamberetti, o spada tagliato a dadini, condito con erbe fresche (basilico, prezzemolo, finocchietto) sarà sicuramente un primo gradito. Da non dimenticare anche il riso alla nizzarda (o, su questo tema, una semplice insalata), condito con olive nere, dadini di formaggio, tonno sott'olio o uova sode e ravvivato da un filo di olio extravergine. Le torte salate possono dar via libera alla fantasia, così come l'immancabile frittata da mangiar fredda. Sotto questa forma (che si può peraltro non friggere ma cuocere al forno) possono comparire, perché no, anche gli immancabili... spaghetti. Per gli amanti del 'panino' possono trionfare i classici rotondi al latte farciti con frittatine alle erbe, o croccanti francesini foderati con foglie di lattuga, fettine di uovo sodo, oppure filetti d'acciuga e un filo di maionese, senza dimenticare però che il pane migliore è quello di farina da agricoltura biologica, lievitato con pasta acida. Fette di pane già tostate accompagneranno gli altri cibi o si presteranno ad esser soffregate con un filo d'aglio, olio e origano. Occhio invece ai dolci e alle bevande troppo zuccherate: meglio preferire l'acqua, lo zucchero a fine pasto non fa che rallentare la digestione. Ottima la frutta fresca di stagione e, quando disponibile, un buon gelato.