Pino Daniele: Nat Geo Music Live in diretta su LifeGate Radio

Un appuntamento con la buona musica ma anche con la salvaguardia dell'ambiente. Perchè il contributo di ognuno è importante, parola di Pino Daniele. Ascolta l'intervista, e il 22 aprile sintonizzati su LifeGate Radio per ascoltare il concerto in diretta. Si parte alle ore 20, non mancare!