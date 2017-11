Pistoia è la capitale italiana della cultura 2017

Una scelta che ha stupito molti, ma Pistoia è la capitale italiana della cultura 2017. Città di origine romana, cinta a nord dalle montagne e incastonata nel verde dei suoi vivai, Pistoia è stata premiata con l’autorevole riconoscimento non solo per la ricchezza del suo patrimonio artistico e architettonico, ma anche per l’impegno con cui l’amministrazione cittadina promuove e sostiene progetti e iniziative che ne valorizzano l’identità e le tradizioni. Una città che offre tanto e avrà un anno intero per farsi conoscere in Italia e all'estero.

Un anno per Pistoia, capitale italiana della cultura 2017

I progetti e gli eventi a Pistoia

Pistoia provincia dei vivai