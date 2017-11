Prince. Non solo re del pop, ma anche principe degli animali

Genio, re del pop, folletto di Minneapolis, poliedrico provocatore. Nessuno saprà mai quale definizione possa essere la migliore per ricordare il cantautore Prince, nome d’arte di Prince Rogers Nelson, trovato morto il 21 aprile scorso nella sua casa-studio di Minneapolis. Ma una cosa è certa, forse più di altre: Prince era un grandissimo amante degli animali e un convinto animalista. Vegano dal 1990, nel 1998 ha scritto la canzone Animal Kingdom - contenuta nella raccolta Crystal Ball: in pratica il suo manifesto etico in cui viene chiaramente dichiarata e motivata la sua scelta di abbracciare una dieta priva di proteine animali.

E così io non mangio carne rossa o pesce bianco (…) Siamo tutti i membri del regno animale Lasciate i vostri fratelli e sorelle in mare Chi ci ha detto che dovremmo mangiare maiale?

Dal testo di Animal Kingdom, 1998

Compassione è una parola che diventa azione senza confini (…) Sarà necessario istituire una giornata nazionale dei diritti degli animali e lo faremo quando tutti i macelli saranno chiusi.

Non mangiare nulla che abbia dei genitori (...) Non uccidere significa proprio questo!