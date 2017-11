Profumiamo il nostro mondo

Profumiamo non solo la nostra persona, ma anche i nostri spazi, la casa, il nostro posto di lavoro e, perché no, anche l'autovettura. Evitiamo, però, i profumi chimici e rivolgiamoci ad un esperto in aromaterapia per farci consigliare l'essenza naturale più indicata per le nostre esigenze e per la nostra personalità. La stimolazione olfattiva del sistema endocrino e l'effetto degli odori sul sistema nervoso non possono essere lasciati all'improvvisazione. Bastano poche gocce di essenze naturali per cambiare il profumo dello spazio dove viviamo, secondo la situazione, l'ambiente e anche la stagione. Diffondere, ad esempio, in questo periodo, aromi naturali vegetali oltre che a profumare l'ambiente lo purifichiamo da microbi, funghi, acari ed insetti. Gli oli essenziali più indicati, in questo caso, sono: