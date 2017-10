Quanta acqua bere al giorno?

Rispondono i principali nutrizionisti ed esperti americani. Direttamente dalle pagine dell'American Journal of Phisiology la risposta dei ricercatori americani rischia di mettere in crisi la moda del bere acqua sempre e ovunque. Sembra infatti che negli ultimi tempi si sia fatta molta confusione su questo argomento: la regola degli otto bicchieri d'acqua al giorno è da sfatare come non è vero che se abbiamo sete, siamo disidratati.