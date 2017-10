Running. Bastano 5 minuti al giorno per sentirne i benefici

Bastano 5 minuti al giorno di corsa per vivere più sani. Diversi studi rivelano che il segreto per rimettersi in forma, perdere peso e migliorare il proprio benessere è fare piccole cose giorno per giorno.

Running: correre per 5 minuti al giorno

Un quarto d'ora per ridurre il rischio di osteoporosi e rafforzare le articolazioni